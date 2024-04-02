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16:33, 2 апреля 2024Бывший СССР

Киргизия решила уточнить данные о задержании ее гражданина по делу о теракте

МИД Киргизии уточняет данные о задержании гражданина страны по делу о теракте

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Киргизские власти уточняют данные о задержании в России гражданина страны, который может иметь отношение к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили в МИД Киргизии, передает ТАСС.

«Дипломатическим представительством Кыргызской Республики в Москве были направлены соответствующие запросы в следственные органы России для получения полной информации о ходе предварительного следствия по вышеуказанному уголовному делу», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что заказчики теракта хотели расколоть РФ, спровоцировав национальную рознь, ксенофобию и исламофобию. До этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил Путину, что обвиняемые в причастности к теракту в «Крокусе» дали подробные показания о заказчиках и обстоятельствах преступления.

Вечером 22 марта группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, где проходил концерт группы «Пикник». Преступники открыли по посетителям прицельный огонь, а также подожгли концертный зал, чтобы заблокировать внутри людей.

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      Кристина Есикова
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