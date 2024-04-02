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14:18, 2 апреля 2024Ценности

Клава Кока купила туфли за 97 тысяч рублей в подарок подруге

Певица Клава Кока купила туфли Prada за 97 тысяч рублей в подарок подруге

Кадр: @klavacoca

Российская певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) купила обувь за десятки тысяч рублей в подарок подруге. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя исполнительница показала на видео, как распаковывает черные остроносые туфли из кожи итальянского бренда Prada. Так, она приобрела фасон с открытой пяткой и каблуком kitten heel (расширенные к основанию пятки миниатюрные шпильки высотой до пяти сантиметров — прим. «Ленты.ру»). Известно, что на сайте Центрального универсального магазина (ЦУМ) стоимость указанного предмета гардероба составляет 97 тысяч рублей.

При этом знаменитость отметила, что подарит данные туфли своей приятельнице, которая работает ее менеджером. «Будем теперь с ней на острых носах ходить. Кстати, это последний писк моды», — заявила звезда.

В марте бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова подарила телеведущей Ксении Бородиной сумку за 369 тысяч рублей.

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      Карина Черных
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