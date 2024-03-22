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17:16, 22 марта 2024Ценности

Ведущая «Дома-2» Орлова подарила Бородиной сумку за 369 тысяч рублей

Ведущая «Дома-2» Орлова подарила Бородиной сумку Chanel за 369 тысяч рублей

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова подарила телеведущей Ксении Бородиной сумку за 369 тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Бородиной.

На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость похвасталась кожаной сумкой люксового бренда Chanel бордового цвета. Известно, что стоимость данной модели роскошного аксессуара составляет 3999 долларов (369,5 тысячи рублей).

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В опубликованном ролике звезда продемонстрировала процесс распаковки подарка, а затем составила подходящие образы с данной сумкой.

Ранее в марте Ксения Собчак похвасталась сумкой за 631 тысячу рублей. Знаменитость показала сумку Margaux Salpa из ассортимента марки The Row.

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      Екатерина Ештокина
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