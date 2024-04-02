Курс евро опустился ниже 99 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта

Курс европейской валюты во время торгов на Московской бирже 2 апреля опустился ниже отметки в 99 рублей впервые с 12 марта. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На момент открытия биржи евро оценивался в 99,22 рубля, на минимуме его стоимость падала до уровня в 98,98 рубля. К моменту написания материала валюта стабилизировалась до уровня 99,03 рубля.

Доллар тем временем подорожал на 15 копеек, с 92,16 до 92,31 рубля. Американская валюта на максимуме поднималась до отметки в 92,52 рубля. Стоимость юаня с открытия торгов изменилась с 12,681 до 12,686 рубля.

Аналитики считают, что во втором квартале 2024 года курс рубля будет зависеть от внешнеэкономической деятельности и количества поступающей от экспорта валюты. К июлю курс изменится до 93-97 рублей за доллар США, а к концу года он может превысить отметку 100 рублей за доллар, если поступления экспортной выручки из-за санкций и сокращения добычи нефти снизятся.

Центробанк называет риском для национальной валюты изменение цен и физических объемов экспорта. Влияние колебаний стоимости нефти на доходы бюджета и динамику курса рубля помогает сгладить бюджетное правило, но в отношении других товаров этот механизм бессилен.