«Локомотив» повел в серии у «Трактора» в полуфинале Кубка Гагарина

«Локомотив» победил «Трактор» и повел в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» одержал победу над челябинским «Трактором» в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Александр Полунин (дубль), Павел Красковский и защитники Мартин Гернат, Александр Елесин. У «Трактора» отличились форварды Чарльз Робинсон и Михаил Котляревский.

Таким образом, «Локомотив» повел в серии у «Трактора» со счетом 1:0. Серия продлится до четырех побед. Следующий матч между командами пройдет 4 апреля.

В другом полуфинале играют екатеринбургский «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург». Первый матч серии состоится 3 апреля.