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20:41, 2 апреля 2024Ценности

Моргенштерн показал фанатам обнаженные фото

Кадр: @morgen_shtern

Российский хип-хоп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) показал фантам откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летний исполнитель поделился серией снимков, на которых он позирует сидя на кровати. При этом на размещенных снимках видно, что артист предстал перед камерой полностью обнаженным.

Данный пост набрал более 77 тысяч лайков. Поклонники разделились во мнениях по поводу съемки знаменитости в комментариях. «Теперь и он штаны потерял», «Вау, как чувственно», «Свет красивый, но тема не раскрыта!», «На грани, конечно, но очень красиво», «Ужасные фотографии. Удали», «На самом деле — это противно», — писали они.

В феврале Моргенштерн показал изменившееся тело со словами «неделя без вина». Тогда рэпер запечатлел себя в спортзале с оголенным торсом, продемонстрировав подтянутое тело с кубиками пресса.

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      Карина Черных
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