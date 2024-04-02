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11:04, 2 апреля 2024Из жизни

Не спавший 60 лет старик рассказал о спасавшем его напитке

Unilad: 80-летний Тхай Нгок из Вьетнама не спал почти 60 лет
Ngoc

Ngoc . Кадр: Drew Binsky / YouTube

80-летний Тхай Нгок из Вьетнама утверждает, что за последние 60 лет почти не спал. Об этом сообщает Unilad.

Нгок считает, что мучается от бессонницы после болезни, которую пережил в 1962 году. Согласно другому объяснению, отсутствие сна — это необычное проявление посттравматического стрессового расстройства, которое развилось у него во время Вьетнамской войны.

Нгок рассказал, что днем работает в поле, а по ночам готовит самодельное вино из риса. Старик утверждает, что только этот напиток его и спасает. По его словам, после обильных возлияний ему иногда удается заснуть на час или два.

Смотрю, как другие спят, и завидую. В лунные ночи я обычно выхожу и пропалываю посевы или возделываю почву, потому что сидеть и ничего не делать — это невыносимо. И вот странная вещь: работаю вдвое больше других, но все равно не очень процветаю

Тхай Нгокчеловек, страдающий от бессонницы
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Ранее сообщалось, что международная группа ученых раскрыла способ справиться с бессонницей. Согласно статье, регулярные упражнения 2-3 раза в неделю в течение продолжительного периода времени нормализуют сон.

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      Олег Парамонов
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