Певица Кристина Орбакайте покинула США и отправилась во Францию

Певица Кристина Орбакайте покинула США после скандала с выступлением в одном из баров Нью-Йорка. На это обратило внимание издание «Страсти».

В своих соцсетях исполнительница поделилась видео из столицы Франции. «Ну что... Париж, как всегда, веселится и танцует», — подписала она кадры.

Предполагается, что артистка решила отправиться в отпуск после нескольких выступлений в России.

Ранее сообщалось, что проживающие в США россияне возмутились стоимостью билетов на выступление Орбакайте. Мероприятие с участием артистки должно пройти в баре Level в Нью-Йорке, который отмечает годовщину со дня открытия. Стоимость билетов на выступление Орбакайте там составила от 350 до 450 долларов (около 33-42 тысяч рублей).