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17:35, 2 апреля 2024Экономика

Найдено решение по утилизации опасных отходов

«Октагон»: российские ученые предложили взрывать опасные отходы

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Сотрудники Института проблем комплексного освоения недр имени академика Н.В. Мельникова (ИПКОН РАН) предложили взрывать опасные отходы. О новом решении по утилизации мусора пишет «Октагон».

По мнению ученых, такой подход позволит гарантированно дезактивировать содержащиеся в промышленных и медицинских отходах токсичные вещества. Вдобавок инициатива поможет сэкономить бюджет. Уничтожать отходы I — IV классов опасности предлагается на объектах горных предприятий. Отходы, по задумке ученых, помещали бы в металлических контейнерах в вертикальной скважине или выработке. Как сообщается, увеличить мощность взрыва можно, если добавить в емкость жидкие нефтепродукты, спирты, порошки металлов или окислители.

Процесс не отделялся бы от производства — взрыв можно проводить вместе с дроблением горных пород. Например, иглы шприцов и другой металлический медицинский инструмент утилизировался бы на предприятиях по добыче железной руды — в этом случае отходы бы перерабатывались в новые изделия.

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За один массовый взрыв, по подсчетам специалистов, можно избавиться от 30 тонн опасных веществ. За год можно будет утилизировать более тысячи тонн таких отходов. При этом в России насчитывается около трех тысяч карьеров.

Новый способ утилизации опасного мусора предлагается распространить и на сельское хозяйство. Метод помог бы безопасно избавиться от отходов в случае падежа скота от эпидемий. Пригодится инициатива и в военной сфере: списанные боеприпасы можно было бы детонировать на горном производстве. Ученые, однако, не уточняют, как их нововведение скажется на экологической обстановке в стране.

Ранее их швейцарские коллеги разработали способ превращать электронный мусор в золото. В процессе извлечения самородков используются отходы сыроделия. Технология, по мнению ученых, позволит сделать переработку отходов прибыльной.

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      Виктория Клабукова
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