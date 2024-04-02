Песков анонсировал выступление Путина

Песков заявил, что Путин выступит на коллегии МВД России

Президент России Владимир Путин 2 апреля выступит на коллегии министерства внутренних дел (МВД) страны. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Сегодня будет расширенное заседание коллегии МВД России. Президент будет на нем выступать», — пояснил он.

Пресс-секретарь президента добавил, что после этого глава государства продолжит свою работу в Кремле.

Ранее Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. «Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России. Будет, как всегда, выступление главы государства. Будет объемный доклад генпрокурора России Игоря Краснова», — говорил тогда Песков.