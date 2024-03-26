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12:46, 26 марта 2024Россия

Песков анонсировал выступление Путина

Песков заявил, что Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России. Будет, как всегда, выступление главы государства. Будет объемный доклад генпрокурора России Игоря Краснова», — пояснил он.

Представитель Кремля напомнил, что данное мероприятие глава государства проводит ежегодно. Песков добавил, что Путин 26 марта также вручит премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Помимо того, днем пройдут и другие рабочие мероприятия президента.

Ранее Путин выступил с обращением к жителям страны по итогам прошедших в стране выборов главы государства. Он поблагодарил избирателей, принявших участие в голосовании, и подчеркнул, что каждый голос имел огромное значение.

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