Песков анонсировал выступление Путина

Песков заявил, что Путин выступит на коллегии Генпрокуратуры

Президент России Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России. Будет, как всегда, выступление главы государства. Будет объемный доклад генпрокурора России Игоря Краснова», — пояснил он.

Представитель Кремля напомнил, что данное мероприятие глава государства проводит ежегодно. Песков добавил, что Путин 26 марта также вручит премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Помимо того, днем пройдут и другие рабочие мероприятия президента.

Ранее Путин выступил с обращением к жителям страны по итогам прошедших в стране выборов главы государства. Он поблагодарил избирателей, принявших участие в голосовании, и подчеркнул, что каждый голос имел огромное значение.