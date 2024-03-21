Путин обратился к россиянам

Путин выступил с обращением к россиянам по итогам выборов президента страны

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны по итогам прошедших в стране выборов главы государства. Видеозапись размещена в Telegram-канале Кремля.

Путин поблагодарил избирателей, принявших участие в голосовании и подчеркнув, что каждый голос имел огромное значение.

Он отметил, что у каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. «Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны», — подчеркнул Путин.

Президентские выборы проходили в России в течение трех дней, 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72 процента протоколов УИК действующий глава государства набрал 87,3 процента голосов, Харитонов — 4,3 процента, Даванков — 3,83 процента, Слуцкий — 3,21 процента.