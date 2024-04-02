Полуголый россиянин подрался в отеле Пхукета, атаковал полицию и попал на видео

The Phuket News: пьяный россиянин подрался в отеле на Пхукете и попал на видео

Россиянин устроил пьяный дебош в отеле на Пхукете и попал на видео. Подробностями инцидента делится портал The Phuket News.

Конфликт произошел 26 марта в гостинице недалеко от пляжа Карон. На опубликованных кадрах видно, что полуголый мужчина сначала подрался с постояльцами в отеле, а затем атаковал правоохранителей, которые пытались его успокоить. Нейтрализовать агрессивного туриста удалось только с помощью электрошокера.

В результате потасовки сержант полиции получил легкие травмы и синяки. Россиянина, которого опознали как Александра Т., сначала доставили в больницу, а затем в участок для предъявления обвинений.

Еще один российский турист на Пхукете не справился с управлением автомобилем и снес семь опор линии электропередачи. Он также повредил пять машин и мотоциклов, но не пострадал.