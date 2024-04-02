Популярный российский блогер раскритиковал Дудя

Блогер Николай Соболев раскритиковал Юрия Дудя за однобокую позицию

Популярный российский блогер Николай Соболев раскритиковал видео своего коллеги Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов). В беседе с блогером Амираном Сардаровым, видео которой доступно на YouTube, он осудил Дудя за однобокую позицию.

Соболев заявил, что Дудь находится в информационном пузыре и вешает на других ярлыки. Он также назвал блогера безответственным. «С такой аудиторией, как у него, спустя два года нужно уже поинтересоваться историей и взглянуть на ситуацию с разных ракурсов, а не только с примитивного ракурса индивидуальной примитивной морали, которую он пытается натянуть на все цивилизации, на все страны и на всю нашу историю», — пояснил Соболев.

Вместе с тем он назвал Дудя неглупым и задался вопросом, что с ним происходит. «Не находит ли он, что это пропаганда — то, чем он занимается?» — отметил блогер.

Ранее сообщалось, что Николай Соболев ответил на вопрос, почему Минюст оставил иноагентом комика Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Он связал это с политическими лозунгами, которые произносит на своих концертах Галкин.