Посольство России в Тегеране прокомментировало удар по дипмиссии Ирана в Сирии

Посольство России в Тегеране: удар ЦАХАЛ по консульству Ирана грозит эскалацией

Авиационный удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в Сирии грозит эскалацией на Ближнем Востоке. Об этом заявило посольство России в Тегеране в своем официальном Telegram-канале.

«Эти действия являются не только грубым нарушением всех основ международного права, включая Венские конвенции, которые гарантируют неприкосновенность дипломатических и консульских помещений, но и могут привести к обострению напряженности на Ближнем Востоке, что приведет к непредсказуемым последствиям», — прокомментировали в дипмиссии.

В посольстве также отметили, что российские дипломаты в Тегеране «шокированы и возмущены нападением Израиля на здание консульства Исламской Республики Иран в Дамаске».

Ранее Министерство иностранных дел России также выступило с осуждением удара по дипмиссии Ирана в Сирии.