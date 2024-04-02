Поступления сжиженного газа в Европу заметно выросли

GIE: поступления сжиженного газа с терминалов в ЕС выросли на 12 % в марте

По итогам марта 2024 года поступления сжиженного природного газа (СПГ) с европейских терминалов в газотранспортную систему Евросоюза (ЕС) выросли на 12 процентов в сравнении с февральским показателем и достигли 10,72 миллиарда кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

В сравнении с тем же периодом 2023-го мартовский показатель вырос на 2 процента. При этом он стал максимальным с декабря 2023 года, уточнили эксперты. В целом с начала 2024 года поступления СПГ с европейских терминалов составили около 30,91 миллиарда кубометров. В сравнении с тем же периодом 2023-го показатель сократился на 3,9 процента.

За это время СПГ занял второе место среди ключевых источников получения газа Европой с долей 28 процентов. Лидерство по этому показателю сохранил за собой отбор топлива из подземных газовых хранилищ (ПХГ, 29 процентов). Третьим основным источником стали поставки из Северного моря (23 процента), заключили аналитики.

Ранее аналитики Kpler сообщили о резком падении поставок СПГ на европейский энергетический рынок со стороны зарубежных экспортеров. По итогам марта 2024 года показатель сократился на 20 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и упал до минимального с сентября значения.

Как уточняли эксперты, подобная динамика была обусловлена в том числе рекордными запасами топлива в европейских ПХГ. По состоянию на 25 марта резервы составляли 59,18 процента от суммарной вместимости местных хранилищ.