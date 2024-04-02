Путин назвал число получивших российские паспорта жителей новых регионов

Путин: более 3,2 миллиона жителей новых регионов получили паспорта России

Российские паспорта получили 3,2 миллиона жителей новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

Глава государства призвал ведомство продолжать работу по выдачи паспортов, отметив при этом важность работы с беженцами. По его словам, в населенных пунктах вошедших в состав России регионов нужно проводить подомовой обход, чтобы предотвратить легализацию диверсантов и пособников украинских властей.

При этом на выборах президента России, проходивших с 15 по 17 марта, жителям новых регионов разрешили голосовать по паспортам Украины.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что заявления на российские паспорта начали подавать жители Авдеевки, взятой под контроль Вооруженными силами России в феврале. По ее словам, сотрудники миграционного подразделения ведомства по ДНР посетили горожан в пунктах временного размещения и помогли им оформить необходимые документы.