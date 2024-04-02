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14:20, 2 апреля 2024Россия

Путин предложил новый основной принцип миграционной политики

Путин: в Россию должны приезжать те, кто уважает традиции и историю страны

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Россию должны приезжать те, кто уважает традиции страны. Новый принцип миграционной политики предложил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД. Фрагмент выступления главы государства приводит РИА Новости.

«Приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю», — описал Путин идею предложенного им подхода.

Президент назвал пресечение незаконной миграции одним из приоритетов Министерства внутренних дел. При этом Путин подчеркнул, что на фоне теракта в «Крокусе» необходимо избежать роста в обществе ксено- и исламофобии.

В выступлении Путин заявил о переплетении внешних и внутренних угроз, стоящих перед Россией. В этой связи он заявил о необходимости укреплять межведомственное взаимодействие правоохранительных и специальных служб.

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