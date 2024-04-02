Путин заявил о реванше Запада за походы Гитлера и Наполеона

Путин: Запад хочет взять реванш за походы Наполеона и Гитлера против России

Запад хочет взять реванш за походы императора Франции Наполеона Бонапарта и лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера против Российской империи и Советского Союза. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды — за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. Таких исторических примеров очень много. Как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется», — рассказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что практически все европейские лидеры внешне ведут себя как бывший лидер Франции генерал Шарль де Голль, однако на практике действуют как маршал Филипп Петен, руководивший коллаборационистским французским государством в годы Второй мировой войны.