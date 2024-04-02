Россиян предупредили о мошенничестве с налоговыми декларациями
Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС) России, пользуясь тем, что через месяц завершится период подачи годовых налоговых деклараций физическими лицами. Об этом в беседе с «Известиями» предупредил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Злоумышленники присылают россиянам электронные письма, содержащие фишинговую ссылку, и предлагают заполнить налоговую декларацию, перейдя по ней, добавил эксперт. О новой схеме предупреждает и Центробанк. Регулятор отметил, что на открывшейся странице гражданину предложат ввести личные данные и банковские реквизиты под видом идентификации налогоплательщика.
По словам гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамина Каганова, на новую уловку мошенников могут попасться как люди с задолженностью по налогам, так и законопослушные россияне. В зоне риска и те, кто собирается в поездку за рубеж и хочет проверить, нет ли у него долгов.
В результате передачи данных преступникам россияне могут лишиться всех денег со своих карт, предупредила руководитель налоговой практики компании O2 Consulting Татьяна Сафонова. При этом мошенники могут не только рассылать письма, но и звонить гражданам под видом сотрудника ФНС, добавила директор московского офиса юркомпании «ЦПО групп» Лариса Науменко.
Эксперты советуют не переходить по ссылкам из подозрительных писем и не оставлять свои личные данные на сайтах. Налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности — граждане должны самостоятельно подавать декларацию о доходах за прошлый год, в том числе о доходах от продажи имущества (квартир и домов, земельных участков, транспортных средств), акций, сдачи в аренду имущества.
Специалисты призывают проявить бдительность и быть внимательными. При получении письма от ФНС стоит проверить адрес, с которого оно было отправлено. Следует не спешить выполнить указание в письме, а самостоятельно зайти в свой кабинет налогоплательщика и проверить информацию.
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