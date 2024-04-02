Россиян предупредили о мошенничестве с налоговыми декларациями

Эксперт Хаминский: мошенники начали выдавать себя за сотрудников ФНС России

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС) России, пользуясь тем, что через месяц завершится период подачи годовых налоговых деклараций физическими лицами. Об этом в беседе с «Известиями» предупредил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Злоумышленники присылают россиянам электронные письма, содержащие фишинговую ссылку, и предлагают заполнить налоговую декларацию, перейдя по ней, добавил эксперт. О новой схеме предупреждает и Центробанк. Регулятор отметил, что на открывшейся странице гражданину предложат ввести личные данные и банковские реквизиты под видом идентификации налогоплательщика.

По словам гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамина Каганова, на новую уловку мошенников могут попасться как люди с задолженностью по налогам, так и законопослушные россияне. В зоне риска и те, кто собирается в поездку за рубеж и хочет проверить, нет ли у него долгов.

В результате передачи данных преступникам россияне могут лишиться всех денег со своих карт, предупредила руководитель налоговой практики компании O2 Consulting Татьяна Сафонова. При этом мошенники могут не только рассылать письма, но и звонить гражданам под видом сотрудника ФНС, добавила директор московского офиса юркомпании «ЦПО групп» Лариса Науменко.

Эксперты советуют не переходить по ссылкам из подозрительных писем и не оставлять свои личные данные на сайтах. Налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности — граждане должны самостоятельно подавать декларацию о доходах за прошлый год, в том числе о доходах от продажи имущества (квартир и домов, земельных участков, транспортных средств), акций, сдачи в аренду имущества.

Специалисты призывают проявить бдительность и быть внимательными. При получении письма от ФНС стоит проверить адрес, с которого оно было отправлено. Следует не спешить выполнить указание в письме, а самостоятельно зайти в свой кабинет налогоплательщика и проверить информацию.

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