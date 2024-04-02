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14:30, 2 апреля 2024Путешествия

Россияне массово устремились в одну популярную страну Азии

Свыше 620 тысяч россиян посетили Таиланд в первом квартале 2024 года

Фото: Kazuo ota / Unsplash

Российские туристы массово устремились в Таиланд. По данным Министерства туризма и спорта популярной курортной страны Азии, в первом квартале 2024 года ее посетили свыше 620 тысяч россиян, передает ТАСС.

С таким показателем путешественники из России заняли третье место по турпотоку в Таиланд. Лидерами стали жители Китая (1,75 миллиона человек). На втором месте расположились гости из Малайзии (1,7 миллиона).

Четвертая строчка отошла туристам из Южной Кореи (559 тысяч), замыкают топ-5 рейтинга отдыхающие из Индии (473 тысячи).

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Отмечается, что несмотря на скорое завершение высокого туристического сезона, который длится в Таиланде с ноября по апрель включительно, в страну приезжают более 40 тысяч россиян в неделю.

Ранее стало известно, что власти Шри-Ланки продлили бесплатный визовый режим для путешественников из семи стран, в том числе для россиян. Пилотный проект по предоставлению бесплатных проездных документов будет действовать до 30 апреля.

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      Фариза Бацазова
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