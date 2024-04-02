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07:54, 2 апреля 2024Силовые структуры

Следователи завели уголовное дело из-за столкновения поездов в Хакасии

В Хакасии после столкновения грузового и пассажирского поездов завели дело

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Республике Хакасия после столкновения поездов на Красноярской железной дороге следователи завели уголовное дело. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, из-за срабатывания у грозового поезда автотормозов три хвостовых вагона с углем сошли с рельс, из-за чего следовавший во встречном направлении пассажирский поезд не успел остановиться и столкнулся с опрокинувшимся вагоном. Дело возбуждено по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта») УК РФ.

В настоящее время на место происшествия выехали следователи следственного управления, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Инцидент произошел 1 апреля в Манском районе в 01:30 по местному времени (в 21:30 по московскому). В результате столкновения поездов никто не пострадал, отметили в ведомстве.

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      Владимир Седов
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