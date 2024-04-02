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00:41, 2 апреля 2024Бывший СССР

Советник Зеленского назвал причину назначения Залужного и Данилова послами

Подоляк: Залужного и Данилова назначают послами во избежание спекуляций
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Anna Voitenko / Reuters

Решения о назначении бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова послами были приняты во избежание спекуляций вокруг их дальнейшей деятельности. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает ТАСС.

Он отметил, что они оба занимали «большие должности». «Чтобы убрать эту лишнюю спекулятивность. Со странами предварительно обсуждалось, что они идут в этом направлении», — объяснил Подоляк.

Говоря о получении агремана (предварительное согласие на прием посла — прим. «Ленты.ру»), он указал, что «юридические процедуры займут определенное время». Однако, по его словам, уже состоялись предварительные консультации.

7 марта стало известно о назначении Залужного послом в Великобритании. Данилова отправили в отставку 26 марта, позднее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что тот был назначен послом страны в Молдавии.

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      Марина Совина
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