Бывшего главкома ВСУ Залужного назначили послом Украины в Великобритании. Как оценили это решение в Москве и в Киеве?

Зеленский заявил, что Залужный просил назначить его на дипломатическую должность

Бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного назначили послом страны в Великобритании. Его кандидатуру согласовал президент Владимир Зеленский, сообщили в украинском министерстве иностранных дел.

В четверг, 7 марта 2024 года, президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии МИД Украины

Отмечается, что украинское внешнеполитическое ведомство направило в Лондон запрос на агреман.

Информация о новом назначении Залужного появилась практически одновременно с сообщениями о встрече Зеленского с министром обороны Великобритании Грантом Шэппсом, который приехал в Киев.

5 февраля, незадолго до отставки Залужного, народный депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко заявил, что экс-главком может получить должность посла Украины в Великобритании.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил Залужного в отставку. Политик сообщил, что встретился с главкомом ВСУ и поблагодарил его за два года работы. По словам украинского лидера, сейчас пришло время для обновления армейского командования.

Зеленский заявил, что Залужный сам просился на дипломатическую работу

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что бывший главком ВСУ сам попросил назначить его на дипломатическую работу.

Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя — дипломатическом. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться Владимир Зеленский президент Украины

При этом после отставки Залужного в начале февраля газета The Washington Post отмечала, что экс-главнокомандующий отказался от назначения послом в Великобритании, поскольку это гражданская должность.

В Киеве сочли назначение Залужного устранением конкурента

Депутат Верховной Рады Владимир Арьев счел решение Зеленского назначить Залужного послом в Великобритании устранением политического конкурента.

Эта история о политике и о технике устранения политического конкурента, а не о дипломатии Владимир Арьев депутат Верховной Рады

Аналогичного мнения придерживается российский парламентарий Алексей Чепа. Он также отметил, что Залужного отправили в Великобританию, поскольку Зеленский испугался конкуренции.

Это предполагалось, что так будет. Залужного в Англию отправил подальше с глаз долой, потому что он его боится, конкурент для него Алексей Чепа депутат Госдумы

В Госдуме прокомментировали новое назначение Залужного

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии РИА Новости отметил, что Зеленский хотел спешно избавиться от главного политического конкурента, поскольку опросы показали популярность бывшего главкома.

Поэтому и отправляют подальше — послом в Лондон, чтобы держать на расстоянии от Украины Алексей Журавлев первый зампред комитета Госдумы по обороне

По мнению парламентария, если с Залужным что-то случится в Великобритании, то будет проще обвинить в этом российские спецслужбы.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков пояснил, что экс-главком всегда воспринимался как человек, на которого делал ставку Лондон.

Слишком прозрачна в данном случае вся ситуация. Залужный всегда воспринимался как человек, на которого ставку делает прежде всего Британия, а не какие-либо другие силы Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

По словам депутата, связи Залужного с британскими спецслужбами были хорошо известны.

Депутат Госдумы Олег Морозов в Telegram-канале выразил мнение, что после отправки Залужного в Лондон шансы Зеленского остаться в должности минимальны.

Весь груз военного и политического поражения сольют вместе с Зеленским, имея при этом готовую замену. На него же свалят и все собственные грехи Олег Морозов депутат Госдумы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что Россию не волнует назначение Залужного послом Украины в Лондоне.