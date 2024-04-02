Стало известно об уничтожении лучшего полевого разведчика Украины
Лучший разведчик Зеленского Гизимчук ликвидирован в засаде под Тернами в ДНРСюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении в зоне СВО лейтенанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Гизимчука, которого называли «лучшим полевым разведчиком президента Украины Владимира Зеленского».
«Уничтожен кинжальным огнем в засаде со своей группой», — написал военкор, утверждая, что это произошло в минувший понедельник, 1 апреля, под Тернами в Донецкой народной республике.
Ранее в марте Татаринов сообщил об уничтожении бойца ВСУ Максима Субботина с позывным Гестапо. Он был также ликвидирован в зоне СВО.
До этого он рассказывал об уничтожении военного ВСУ Алексея Самчука с позывным Каркаде. Татаринов назвал его лучшим оператором дронов Украины.