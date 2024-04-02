Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:13, 2 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно об уничтожении лучшего полевого разведчика Украины

Лучший разведчик Зеленского Гизимчук ликвидирован в засаде под Тернами в ДНР
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении в зоне СВО лейтенанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Гизимчука, которого называли «лучшим полевым разведчиком президента Украины Владимира Зеленского».

«Уничтожен кинжальным огнем в засаде со своей группой», — написал военкор, утверждая, что это произошло в минувший понедельник, 1 апреля, под Тернами в Донецкой народной республике.

Ранее в марте Татаринов сообщил об уничтожении бойца ВСУ Максима Субботина с позывным Гестапо. Он был также ликвидирован в зоне СВО.

До этого он рассказывал об уничтожении военного ВСУ Алексея Самчука с позывным Каркаде. Татаринов назвал его лучшим оператором дронов Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила о попытке ввезти в Россию крупную партию взрывчатки. 27 самодельных бомб были спрятаны в иконы

      Гарик Харламов появится в «Простоквашино»

      Спасшему сотни людей в «Крокусе» школьнику выдали грант на обучение в вузе

      В России шестилетнюю девочку засосало в канализацию

      Федотов прокомментировал дебют в НХЛ

      Разведка Нидерландов расследует дело о якобы финансировании политиков Россией

      В Госдуме назвали способ прекратить «беспредел с беспилотниками»

      Пострадавшие от теракта попросили возбудить дело против владельцев «Крокуса»

      100-летняя женщина назвала единственного партнера секретом долгой жизни

      Из-за удара Израиля по Газе погибли сотрудники гуманитарной организации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше