Раскрыто применение стволовых клеток в лечении паралича

Nature Communications: стволовые клетки улучшили состояние парализованных людей

Ученые Клиники Мэйо обнаружили, что стволовые клетки, полученные из жировых клеток людей, могут улучшить состояние людей, парализованных из-за травм спинного мозга, и безопасны в применении. Результаты исследования раскрываются в журнале Nature Communications. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В испытаниях лечебной терапии приняли участие 10 взрослых людей в возрасте 18-65 лет с травмами спинного мозга в результате дорожно-транспортных происшествий, падений и других причин. Шестеро получили травмы шеи, четверо — травмы спины.

Стволовые клетки участников были получены из образцов жировых тканей, взятых из небольших разрезов на животе или бедре. Их размножили до количества 100 миллионов клеток, а затем ввели в поясничный отдел позвоночника. В течение двух лет каждый участник исследования проходил обследование в клинике Мэйо десять раз. Хотя известно, что стволовые клетки перемещаются к местам повреждения спинного мозга, механизм их действия до конца не изучен.

Семь человек демонстрировали улучшения по шкале нарушений Американской ассоциации спинальной травмы (ASIA). Улучшения включали усиление чувствительности при укалывании и легком прикосновении, увеличение силы групп двигательных мышц и восстановление анального рефлекса, что способствует функционированию кишечника.

Шкала имеет пять уровней: от полной потери функции до нормальной функции. Каждый из семи участников, чьи результаты улучшились, поднялся как минимум на один балл по шкале ASIA. У троих пациентов в исследовании реакция на лечение не наблюдалась, то есть им не стало лучше, но и не стало хуже, что демонстрирует безопасность применения стволовых клеток. Наиболее частыми побочными эффектами была головная и скелетно-мышечная боль.

Известно, что спинной мозг способен к ограниченному восстановлению после травмы в течение первых 6-12 месяцев, после чего его регенерация прекращается. Однако два пациента с травмами шейного отдела получили стволовые клетки через 22 месяца после травмы, и их состояние улучшилось на один балл по шкале ASIA. Двое из трех пациентов с травмами грудного отдела позвоночника после лечения поднялись на два балла.

Каждый из пациентов с улучшениями восстановил некоторую чувствительность и некоторый контроль над движением ниже уровня травмы. При этом ранее некоторое восстановление наблюдалось только у пяти процентов людей с полным повреждением спинного мозга.