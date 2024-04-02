Пользователей Windows запутал переход на летнее время

Пользователи Windows попросили добавить уведомление о переходе на летнее время

Пользователи актуальной версии ОС от Microsoft попросили добавить в операционную систему функцию из Windows 7. Об этом сообщает издание MSPoweruser.

Журналисты обратили внимание на Reddit, где владельцы ПК пожаловались, что в Windows 11 отсутствуют уведомления о переходе на летнее время. Летнее время — это практика перевода часов на один час вперед весной и перевода их на предыдущее значение осенью. Переход на летнее время все еще осуществляется в США и многих странах Европы.

Посетители платформы рассказали, что раньше Windows 7 оповещала о переходе на летнее и зимнее время. Однако в Windows 11 этой возможности нет. По словам авторов, отсутствие подобной опции путает и вводит в заблуждение.

«Я понятия не имею, почему эту функцию удалили», — заявил пользователь Reddit под ником Acceptable_Base6655. «Я предлагаю и вовсе отменить летнее время», — заметил посетитель площадки под ником tomc128.

Ранее некоторые владельцы ПК рассказали, что не смогли обновить свое устройство до новой версии Windows 11. Речь идет о крупном обновлении KB5035942, которое вышло для Windows в конце марта.