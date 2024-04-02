Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:06, 2 апреля 2024Наука и техника

Пользователей Windows запутал переход на летнее время

Пользователи Windows попросили добавить уведомление о переходе на летнее время

Фото: Unsplash

Пользователи актуальной версии ОС от Microsoft попросили добавить в операционную систему функцию из Windows 7. Об этом сообщает издание MSPoweruser.

Журналисты обратили внимание на Reddit, где владельцы ПК пожаловались, что в Windows 11 отсутствуют уведомления о переходе на летнее время. Летнее время — это практика перевода часов на один час вперед весной и перевода их на предыдущее значение осенью. Переход на летнее время все еще осуществляется в США и многих странах Европы.

Посетители платформы рассказали, что раньше Windows 7 оповещала о переходе на летнее и зимнее время. Однако в Windows 11 этой возможности нет. По словам авторов, отсутствие подобной опции путает и вводит в заблуждение.

«Я понятия не имею, почему эту функцию удалили», — заявил пользователь Reddit под ником Acceptable_Base6655. «Я предлагаю и вовсе отменить летнее время», — заметил посетитель площадки под ником tomc128.

Ранее некоторые владельцы ПК рассказали, что не смогли обновить свое устройство до новой версии Windows 11. Речь идет о крупном обновлении KB5035942, которое вышло для Windows в конце марта.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Карты «Мир» перестанут работать в Киргизии. Как будут решать проблему с платежами россиян?

      Кейт Миддлтон вынудили признаться, что у нее рак. Чем она больна на самом деле и почему ее болезнь тщательно скрывали?

      Россиянка отсудила сотни тысяч рублей за скользкий двор

      Названы предупреждающие о проблемах в отношениях сигналы

      Доминатрикс заставила клиентов пожертвовать деньги больным детям

      Звезда «Приключений Электроника» чуть не попал в плен к украинцам

      Астраханский газоперерабатывающий завод остановил производство бензина

      В США оценили возможность войны России и НАТО

      «Калашников» представит модернизированный СКАТ 350 на выставке

      В российском регионе инвалид-колясочник ударил ножом жену и сел на 3,5 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше