Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:19, 2 апреля 2024Экономика

Центробанк заявил о поиске решений проблемы с картами «Мир»

Банк России заявил о поиске решения проблем с приемом карт «Мир» за границей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Банк России занимается поиском решений проблем с приемом карт российской платежной системы «Мир» за границей. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, ее слова приводит ТАСС.

Она рассказала, что регулятор, в частности, работает над расширением банкоматной сети «дочек» российских банков за рубежом, чтобы граждане могли пользоваться картами. Скоробогатова также отметила заинтересованность многих стран, в первую очередь дальнего зарубежья, в решении вопроса, чтобы российские туристы не испытывали проблем с платежами.

Центробанк также планирует расширить возможности трансграничных операций и дать возможность пополнять финтех-решения в иностранных государствах через СБП, добавила она. «На данный момент это более приоритетная тема, потому что она технологически и операционно несет меньше рисков», — подчеркнула первый зампред ЦБ.

Материалы по теме:
SWIFT. Как работает межбанковская система передачи сообщений и какой аналог доступен России?
SWIFT.Как работает межбанковская система передачи сообщений и какой аналог доступен России?
19 марта 2024
Как перевести деньги в Россию? Топ способов отправить перевод из-за границы в 2023 году
Как перевести деньги в Россию?Топ способов отправить перевод из-за границы в 2023 году
8 ноября 2023

США 23 февраля ввели санкции против Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором карт «Мир». С 30 марта эти карты массово перестали работать в Армении. Как сообщил высокопоставленный источник в банковской сфере Армении, такое решение принято из-за угрозы попасть под вторичные санкции.

С 5 апреля карты российской платежной системы прекратят работать в Киргизии. Оператор национальной платежной системы республики «Элкарт», «Межбанковский процессинговый центр» (МПЦ), сообщил, что расторг отношения с НСПК, так как приоритетом для компании является бесперебойная работа системы внутри страны.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин пообещал добраться до заказчиков теракта в «Крокусе». Что он рассказал о расследовании?

      Названы величайшие игры всех времен

      «Динамо» вышло в следующий этап Кубка России

      Стало известно о срыве попыток ВСУ атаковать центр Работино

      В России призвали бороться с «хищничеством» застройщиков

      Медведев заявил о «страхе в глазах америкосов» после авиаудара Израиля по Сирии

      Банда кабанов удивила россиян

      Член ОПГ подорвался на гранате на следующий день после расправы над россиянкой

      Двое россиян притащили пьяного друга по трапу в самолет и попали на видео

      В России произошел сбой в работе Telegram

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше