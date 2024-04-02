Центробанк заявил о поиске решений проблемы с картами «Мир»

Банк России заявил о поиске решения проблем с приемом карт «Мир» за границей

Банк России занимается поиском решений проблем с приемом карт российской платежной системы «Мир» за границей. Об этом в ходе выступления в Госдуме заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, ее слова приводит ТАСС.

Она рассказала, что регулятор, в частности, работает над расширением банкоматной сети «дочек» российских банков за рубежом, чтобы граждане могли пользоваться картами. Скоробогатова также отметила заинтересованность многих стран, в первую очередь дальнего зарубежья, в решении вопроса, чтобы российские туристы не испытывали проблем с платежами.

Центробанк также планирует расширить возможности трансграничных операций и дать возможность пополнять финтех-решения в иностранных государствах через СБП, добавила она. «На данный момент это более приоритетная тема, потому что она технологически и операционно несет меньше рисков», — подчеркнула первый зампред ЦБ.

США 23 февраля ввели санкции против Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором карт «Мир». С 30 марта эти карты массово перестали работать в Армении. Как сообщил высокопоставленный источник в банковской сфере Армении, такое решение принято из-за угрозы попасть под вторичные санкции.

С 5 апреля карты российской платежной системы прекратят работать в Киргизии. Оператор национальной платежной системы республики «Элкарт», «Межбанковский процессинговый центр» (МПЦ), сообщил, что расторг отношения с НСПК, так как приоритетом для компании является бесперебойная работа системы внутри страны.