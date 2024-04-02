В ДНР рассказали об уничтожении склада боеприпасов ВСУ под Артемовском

Советник главы ДНР Кимаковский: под Артемовском уничтожен склад боеприпасов ВСУ

Под Артемовском (украинское название города — Бахмут) российскими войсками был уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Под Клещеевкой наши подразделения уничтожили хорошо замаскированный склад боеприпасов», — рассказал он. Советник главы ДНР также отметил, что огонь по позициям ВСУ велся из тяжелой артиллерии.

Ранее Кимаковский заявил, что город Часов Яр начал терять стратегическое значение для ВСУ. По его словам, с 2014 года данный город выполнял роль логистического хаба для украинского командования. Несмотря на это, Часов Яр стал лишаться привлекательности для ВСУ из-за стремительного продвижения сил РФ.

Впоследствии на тяжелое положение украинской армии под Часовым Яром указал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По его словам, из-за увеличения интенсивности российского наступления под Часовым Яром украинские военные попали в очень опасную ситуацию.