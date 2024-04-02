В Финляндии несовершеннолетний напал на школу в Вантаа, три человека пострадали

В Финляндии несовершеннолетний напал на школу Виертола в Вантаа, три школьника пострадали. Об этом говорится в заявлении на сайте финской полиции.

«Сегодня утром в школе Виертола в Вантаа произошла стрельба. Правоохранительные органы были направлены ​​к месту происшествия около 9:08, в 9:40 прибыли на место для расследования инцидента», — сообщили в полиции.

Отмечается, что подозреваемый арестован, расследование по данному делу продолжается.

Ранее 19-летний мужчина, вооруженный молотком и ножом, напал на школу в Афинах в районе Патисия. Иностранный гражданин, брат одного из учеников, вошел в школу с молотком и ранил 18-летнего ученика, ударив его молотком по голове, а затем ударил директора школы ножом в живот.