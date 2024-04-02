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21:16, 2 апреля 2024Россия

В Курской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор Старовойт: в Курской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Курской области объявили опасность атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — подчеркнул он.

Ранее Старовойт заявил, что жители приграничного поселка Теткино покидают его из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. «Две трети населения поселка уже выехали и разместились самостоятельно у своих родственников или в пунктах временного размещения, которые у нас организованы», — сообщил Старовойт.

30 марта украинский беспилотник атаковал автомобиль в российском регионе. Пострадавших в результате инцидента нет.

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      Марина Совина
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