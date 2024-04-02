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16:24, 2 апреля 2024Экономика

В мире спрогнозировали рекордный переизбыток газа

Morgan Stanley спрогнозировал рекордный переизбыток газа на мировых рынках

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Мировые рынки столкнулись с переизбытком предложения газа из-за более теплой прошедшей зимы. Об этом со ссылкой на данные аналитиков пишет CNBC.

По прогнозам Morgan Stanley, в ближайшие годы избыточное предложение на газовом рынке достигнет рекордных значений за многие годы. Стратеги банка напомнили, что в настоящее время в мире строятся мощности по производству более 150 миллионов тонн сжиженного газа (СПГ) в год, что спровоцирует еще больший рост предложения и снижение цен.

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«Мировые цены на природный газ падают из-за мягкой зимы в регионах Северного полушария, таких как США, Европа и Северная Азия», — заявил глава S&P Global по развивающимся рынкам газа и СПГ в Азии Чжи Синь Чонг. Так, в США (крупнейший мировой потребитель СПГ) прошедший зимний сезон стал самым теплым, а в Европе — вторым самым теплым за всю историю наблюдений. В результате спрос на отопление, а, как следствие, на газ, резко упал.

По мнению эксперта, больше всего от снижения цен на топливо выиграют страны Европы. Импорт СПГ в ЕС вырос на треть после сокращения поставок газа из России, и низкие цены позволяют сохранить доступность закупок этого топлива. Снижение стоимости также выгодно Индии и Таиланду, для которых на импортируемый газ приходится от 30 до 50 процентов общего объема поставок энергии.

Ранее стало известно, что в марте 2024 года объемы поставок СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли уровня в 24 миллиона тонн. По данным аналитиков Kpler, лидерами по темпам прироста импорта стали Китай, Индия и Таиланд. Первый увеличил закупки на 22 процента в сравнении с мартом 2023-го, а вторая — почти на 30 процентов.

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