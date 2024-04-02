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09:14, 2 апреля 2024Экономика

В Москве резко подорожала аренда одного типа жилья

Аренда однокомнатных квартир в Москве подорожала за год почти на 40 %
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В марте 2024 года в Москве резко подорожала аренда однокомнатных квартир — почти на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. К такому выводу пришли опрошенные РИА Новости эксперты.

По данным руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, арендные ставки на «однушки» в столице выросли за год в среднем на 36 процентов, до 58 тысяч рублей в месяц. Руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев приводит похожие цифры — плюс 38 процентов, до 55 тысяч рублей в месяц.

Причиной такой динамики цен специалисты называют снижение доступности ипотеки, на фоне которого повысился спрос на аренду. «Мы связываем тенденцию к росту ставок с тем, что на фоне снижения доступности ипотечных кредитов люди вынуждены копить на выросший первоначальный взнос, проживая в съемном жилье», — пояснила директор департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова.

Драйвером цен оказалось и резкое снижение предложения однокомнатных квартир для аренды — оно сейчас находится на минимальных значениях и достигает чуть более 23 тысяч объектов, рассказала руководитель департамента аренды «Миэль» Мария Жукова.

Ранее сообщалось, что долгосрочная аренда жилья подорожала и в России в целом. В среднем ставки найма увеличились на восемь процентов по сравнению с августом 2023 года.

ЖЗЛ
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      Нина Ташевская
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