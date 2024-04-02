В СВР прокомментировали удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

Нарышкин: удар ЦАХАЛ по консульству Ирана в Сирии может быть расценен как теракт

Авиационный удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в Сирии — преступный шаг, который может быть расценен как теракт. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

«Это безобразный, преступный шаг по отношению к суверенному государству Иран, да и по отношению к суверенному государству Сирия, на территории которой этот террористический акт был совершен», — прокомментировал глава СВР.

Нарышкин добавил, что в штаб-квартире СВР имеется дополнительная информация об ударе ЦАХАЛ по иранской дипмиссии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал израильский удар нарушением международного права и актом агрессии.