Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:39, 2 апреля 2024Мир

В СВР прокомментировали удар Израиля по консульству Ирана в Сирии

Нарышкин: удар ЦАХАЛ по консульству Ирана в Сирии может быть расценен как теракт

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Авиационный удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в Сирии — преступный шаг, который может быть расценен как теракт. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

«Это безобразный, преступный шаг по отношению к суверенному государству Иран, да и по отношению к суверенному государству Сирия, на территории которой этот террористический акт был совершен», — прокомментировал глава СВР.

Нарышкин добавил, что в штаб-квартире СВР имеется дополнительная информация об ударе ЦАХАЛ по иранской дипмиссии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал израильский удар нарушением международного права и актом агрессии.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      В России выдвинули версии о точке запуска атаковавшего Татарстан беспилотника. Как и откуда он мог нанести удар?

      Число жертв израильского удара по посольству Ирана в Сирии выросло

      Путин призвал сотрудников МВД работать в близких к военному времени условиях

      «Калашников» показал применение «Куба» на видео

      Полковник рассказал об использовании ИИ в оружии России и Украины

      Путин дал оценку актуальным событиям в России в исторической перспективе

      Украина выделила дополнительные деньги на укрепления

      Госдума приняла закон о запрете увольнять вдов участников СВО

      Орбакайте покинула США после скандала с выступлением

      Известная российская актриса назвала лучший город мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше