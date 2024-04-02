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13:27, 2 апреля 2024Мир

В Кремле назвали нарушением международного права удар Израиля по Дамаску

Песков: удар Израиля по Дамаску является нарушением международного права

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Авиационный удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в Дамаске является нарушением международного права и актом агрессии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы не спешили бы с выводами, но в любом случае нанесение подобных ударов является нарушением всех основ международного права и актом агрессии», — рассказал представитель Кремля.

Ранее посольство России в Тегеране заявило, что удар Израиля по консульству Ирана в Сирии грозит эскалацией во всем регионе Ближнего Востока. Также с осуждением произошедшего выступило Министерство иностранных дел России, потребовавшее от мирового сообщества дать правовую оценку действиям израильской стороны.

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