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21:49, 2 апреля 2024Культура

Захарова рассказала о любимой песне 90-х

Представитель МИД Захарова назвала «До свидания, мама!» любимой песней 90-х
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала песню «До свидания, мама!» группы «Моральный кодекс» своей «особо любимой» композицией 1990-х годов. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Как рассказала Захарова, о любимой песне той поры ее спросила генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

«Самое начало девяностых, я в старших классах школы, это протестное настроение, ощущение себя уже, в общем-то, практически в самостоятельном полете. И вдруг "взрывает" музыкальный эфир песня и, главное, клип группы "Моральный кодекс" "До свидания, мама!". Как это все совпало тогда!» — вспомнила дипломат.

В опубликованном ролике она назвала видео группы феноменальным, отметив, что многие считают его первым отечественным клипом, открывшим эпоху музыкальных клипов, ориентировавшихся именно на заданный фронтменом коллектива Сергеем Мазаевым и режиссером Федором Бондарчуком стандарт качества. «Сама мелодия, вот этот драйв, эти слова со мной навсегда», — добавила Захарова.

«Мазай, люблю», — заключила она.

Ранее российская певица Любовь Успенская на своем концерте исполнила песню, которую написала Мария Захарова.

В декабре 2023 года Захарова рассказала о сочиненной ею рождественской песне. По словам дипломата, она мечтала создать рождественскую песню с новогодним настроением.

В 2022 году Захарова впервые сочинила текст для песни на английском языке. Она написала трек June Song для популярной певицы Люси Чеботиной.

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      Марина Совина
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