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00:32, 3 апреля 2024Мир

Запад создал план по сохранению поставок оружия Украине при возвращении Трампа

Запад захотел перевести под контроль НАТО группу по вопросам обороны Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Vincent Kessler / Reuters

США и другие западные страны создали план по сохранению поставок оружия Украине при возвращении Дональда Трампа на пост президента страны. Об этом сообщает Politico.

Уточняется, что они могут перевести под контроль НАТО контактную группу по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн»).

Помимо этого, НАТО работает над идеей пятилетнего пакета помощи Украине объемом до 100 миллиардов долларов на случай возможных политических изменений. Это предложение, получившее название «Миссия для Украины» (Mission for Ukraine), также обсудят на встрече глав МИД стран альянса в Брюсселе 3-4 апреля, пишет издание.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к западным странам с призывом увеличить военную помощь Украине из-за сложной ситуации на поле боя. Он также попросил партнеров НАТО делать все, чтобы «не допустить победы России в конфликте на Украине».

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      Юлия Мискевич
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