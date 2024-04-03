Пруд в европейской стране приобрел необычный цвет

Пруд в Баварии приобрел пурпурный цвет из-за цветения бактерий

Пруд в баварской долине Фаунбах приобрел пурпурный цвет. Такой оттенок водоему придали бактерии, передает радиостанция BR.

Жителей города Фюссен, рядом с которым находится пурпурный пруд, это природное явление не удивляет. Традиционно в красный цвет окрашивается озеро Алат, отчего и прозвано «кровоточащим». Содержание сероводорода здесь самое высокое среди всех озер Центральной Европы, а на глубине пяти метров лежит слой кроваво-красных фиолетовых серных бактерий, непроницаемый даже для дайверов.

Необычный цвет воды этого европейского пруда приобретают в период цветения пурпурных фототрофных бактерий. В последний раз это случилось четыре года назад. Водоемы сообщаются под землей, поэтому такой окрас может проявиться в водоемах и других частей долины. В отличие от цианобактерий, придающих водоемам сине-зеленый цвет вердигри, пурпурные бактерии безвредны, успокаивает руководитель управления водного хозяйства в Кемптене Карл Шинделе. Вдобавок цвет неустойчив и тускнеет по прошествии первого дождя.

В декабре 2023 года грязно-бурый цвет приобрела московская река Сетунь. В 2011 году из-за слива горюче-смазочных материалов и химических веществ ее воды окрасились в розовый, желтый и красно-черный цвета.