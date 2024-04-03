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11:33, 3 апреля 2024Наука и техника

Ученые рассказали о «прирожденных геймерах»

Ученые рассказали о людях, которые видят больше кадров в секунду, чем другие

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Британские ученые выявили людей, которые с рождения имеют лучшую реакцию, чем другие. Об этом сообщает издание PC Gamer.

Журналисты профильного медиа сослались на исследование, опубликованное в журнале Plos One. В нем ученые из Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия) рассказали, что некоторые люди могут различать и реагировать на объекты раньше, чем другие. По мнению специалистов, такие люди имеют уникальные способности с рождения.

Авторы PC Gamer назвали таких людей «прирожденными геймерами», так как их способности могут быть востребованными в видеоиграх — они могут видеть больше кадров в секунду. В исследовании говорится, что между участниками поставили мерцающий источник света и попросили считать, как часто загорается лампочка. Некоторые люди описали источник как постоянный луч, мерцающий с частотой 35 раз в секунду. Другие же заметили, что свет мерцал с частотой 60 раз в секунду или чаще.

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Специалисты провели несколько тестов и выяснили, что испытуемые, которые могли воспринимать мерцание света с большей скоростью, могли делать это неоднократно. То есть их быстрая реакция не была случайной. Ученые обратили внимание, что, несмотря на врожденные особенности, способность быстро реагировать на мерцающий свет можно натренировать.

В конце марта астрономы раскрыли истинную природу загадочных компактных симметричных объектов (CSO). Ученые заявили, что сверхмассивные черные дыры в центре галактических ядер активны лишь в течение короткого периода времени и вскоре перестают испускать релятивистские струи.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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