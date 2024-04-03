Бывший гендиректор «Спартака» стал новым исполнительным директором РПЛ

Бывшего гендира «Спартака» Мележикова назначили исполнительным директором РПЛ

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков стал новым исполнительным директором Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

Мележиков назначен на должность с 3 апреля. «Сергею Владимировичу Чебану, ранее занимавшему должность исполнительного директора, предложена должность советника», — добавляется в сообщении.

В «Спартаке» Мележиков работал с 2015-го по 2018-й на должности директора по безопасности, а в 2021--2023 годах был генеральным директором клуба. Летом 2023-го он покинул команду.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 21 тура, имея в активе 32 очка. Команда одержала девять побед, потерпела семь поражений и пять раз сыграла вничью.