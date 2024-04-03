У раковых клеток обнаружили защитную стенку

Nature Biomedical Engineering: опухоли образуют защитную кислотную зону

Ученые обнаружили у раковых клеток стенку, которая защищает их от иммунной системы организма. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Biomedical Engineering.

Исследователи выяснили, что раковые клетки выделяют значительно более концентрированный уровень кислоты, чем было известно ранее, образуя область повышенной кислотности вокруг.

Известно, что опухоли являются кислыми, но их кислотность лишь немногим выше, чем у большинства здоровых тканей организма. Например, средний pH мышц человека в состоянии покоя составляет около 7,4, а средний pH злокачественных опухолей человека составляет около 6,8.

Ученые разработали наночастицы, служащие индикаторами кислотности. Оказалось, что пегситацианин, который флуоресцирует при pH 5,3, испускает яркое свечение в опухолях. Чтобы объяснить это, исследователи проанализировали отдельные клетки, взятые из различных типов рака человека и мышей, включая злокачественные ткани легких и груди, а также образцы меланомы и глиобластомы.

Нанозонды светились только на одной стороне клеток, что указывает на поляризацию их кислотности. Кислая среда возникает в результате секреции молочной кислоты, которую опухолевые клетки выделяют после усваивания глюкозы. Внутри опухолей клетки функционируют таким образом, что зона повышенной кислотности возникала на краю опухоли. Эта кислотная стенка практически лишена иммунных клеток, борющихся с раком.

По словам ученых, результаты исследования указывают на необходимость разработки методов химиотерапии, учитывающих более высокую кислотность периферии опухолей.