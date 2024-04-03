Число погибших при землетрясении на Тайване возросло

Число погибших при землетрясении на Тайване возросло до 4, пострадавших до 97

Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до 4, пострадавших — до 97. Об этом пишет газета China Times со ссылкой на экстренные службы.

Ранее сообщалось об одном погибшем и более 50 пострадавших.

Утром 3 апреля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло близ Тайваня. Позже было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6 и четыре землетрясения магнитудой до 5,4.