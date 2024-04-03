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20:05, 3 апреля 2024Наука и техника

Геймеры потеряли интерес к играм

Reuters: продажи ПК и консолей не поднимутся выше допандемического уровня

Фото: Francis Kokoroko / Reuters

Специалисты исследовательской компании Newzoo оценили рынок игровых ПК и консолей. Об этом сообщает Reuters.

В отчете Newzoo говорится, что с конца 2023 по 2026 год рынок персональных компьютеров и консолей поднимется на 2,7 процента. Это значительно ниже показателей до пандемии коронавируса и после нее, когда с 2015 по 2021 год рынок вырос на 7,2 процента.

По словам специалистов, это связано с тем, что геймеры потеряли интерес к играм. Перспектив роста для рынка не наблюдается также из-за относительно небольшого количества новых игр. В феврале Sony заявила, что не планирует выпускать какие-либо новые крупные франшизы в новом финансовом году. В том числе в январе количество релизов снизилось на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, аналитики Newzoo заявили, что количество находящихся онлайн игроков падает. Также снижается число студий-производителей популярных тайтлов.

Ранее британские ученые выявили людей, которые с рождения имеют лучшую реакцию, чем другие. По словам специалистов, из-за способности видеть больше кадров в секунду, чем другие, они могут быть успешны в видеоиграх.

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      Андрей Ставицкий
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