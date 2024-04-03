Гигантскую змею нашли в подземельях российского города

Под заводом в Волгодонске обнаружили трехметровую змею

В подземных коммуникациях завода по производству атомных реакторов «Атоммаш» в Волгодонске Ростовской области поймали трехметровую змею. Об этом сообщает «Блокнот Волгодонск».

Как сообщает издание, змею обнаружили рабочие, они обслуживали канализационные сети завода. При встрече со змеей никто не пострадал.

Отмечается, что в Ростовской области обитает семь видов змей, единственным ядовитым является степная гадюка. Издание отмечает, что обнаруженная рабочими змея похожа на полоза — люди нередко убивают их, принимая за ядовитых.

Ранее, в марте, сообщалось, что восьмиметровую анаконду по прозвищу Ана Джулия нашли бездыханной в джунглях Амазонки. О находке сообщил нидерландский ученый Фрик Вонк — один из участников экспедиции, во время которой была открыта новая разновидность анаконд.