Люди погубили самую длинную в мире восьмиметровую анаконду

Daily Mail: в джунглях Амазонки нашли бездыханную восьмиметровую анаконду

Восьмиметровую анаконду по прозвищу Ана Джулия нашли бездыханной в джунглях Амазонки. Кадры, на которых она была запечатлена при жизни, облетели весь мир несколько недель назад, пишет издание Daily Mail.

Длина змеи составляла 7,9 метра, что делало ее одной из самых длинных в мире. О находке сообщил нидерландский ученый Фрик Вонк — один из участников экспедиции, во время которой была открыта новая разновидность анаконд. Именно он плавает с Аной Джулией на видео, опубликованном в начале марта.

Вонк написал в соцсети, что Ана Джулия была самой большой змеей, которую ему удалось увидеть. По его словам, анаконду погубили люди, поэтому известие о случившемся с ней вызывает у него не только печаль, но и гнев.

С болью в сердце хочу сообщить, что огромную анаконду, с которой я плавал. нашли мертвой в реке. Я слышал из разных источников, что ее застрелили, хотя официального подтверждения причин смерти пока нет. Я так опечален и одновременно зол Фрик Вонк биолог

Ранее сообщалось, что экспедицию, которая помогла открыть новую разновидность анаконд, провели в рамках съемки документального сериала Pole to Pole with Will Smith («От полюса до полюса с Уиллом Смитом»). По рассказам очевидцев, некоторые экземпляры, встречающиеся в этом районе, как правило, вырастают до 7,5 метра в длину и весят до 500 килограммов.