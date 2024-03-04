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20:28, 4 марта 2024Из жизни

Самую большую в мире анаконду показали на видео

NBC: в джунглях Амазонки сняли на видео одну из самых больших в мире анаконд

Ученые, недавно открывшие новую разновидность анаконд, показали видео с одним из наиболее крупных представителей этого рода. Об этом сообщает NBC News.

На кадрах, снятых во время экспедиции в джунглях Амазонки, человек подплывает к огромной змее, плывущей вдоль дна реки. Вес экземпляра, попавшего на видео, составляет 200 килограммов.

Чтобы увидеть самую большую змею в мире, ученым пришлось десять дней пробираться по эквадорским джунглям, а затем спускаться по реке.

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Длина одной из самок, найденных учеными, составляла 6,3 метра. Они предложили выделить этих змей в отдельный вид Eunectes akayima (северные зеленые анаконды).

Ранее сообщалось, что экспедицию, которая помогла открыть новую змею, провели в рамках съемки документального сериала Pole to Pole with Will Smith («От полюса до полюса с Уиллом Смитом»). По рассказам очевидцев, некоторые экземпляры, встречающиеся в этом районе, вырастают до 7,5 метра в длину и весят до 500 килограммов.

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      Олег Парамонов
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