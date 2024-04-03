В Польше указали на превосходство финансовой помощи ЕС Украине над США

Сикорский: ЕС направил Украине в два раза больше финансовой помощи, чем США

Европейский союз (ЕС) направил Украине в два раза больше финансовой помощи, чем США. Об этом на встрече глав МИД стран Североатлантического альянса заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РИА Новости.

«Европейский союз делает свое. До настоящего времени мы передали Украине плюс-минус в два раза больше финансовой помощи, чем Соединенные Штаты Америки», — указал глава польского внешнеполитического ведомства.

Он также напомнил, что в скором времени Киев получит дополнительные 50 миллиардов евро от ЕС.

Ранее также Сикорский вместе с главами МИД Франции и Германии Стефаном Сежурне и Анналеной Бербок призвал европейский страны решить насущные проблемы НАТО. Они отметили необходимость взять на себя больше ответственности за оборону.