Глава Татарстана призвал предприятия самим решать вопрос безопасности

Глава Татарстана Минниханов призвал предприятия решать вопрос безопасности

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал предприятие и муниципалитеты республики самим решать вопросы безопасности. Его слова приводит Telegram-канал «Татарстан-24».

«Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. (...) Не надо ждать, что нас противоракетная оборона [защитит]», — сказал он.

Политик подчеркнул, что силы противовоздушной обороны на данный момент решают другие задачи. Минниханов добавил, что республика своими силами должна решать вопросы безопасности.

«Мы должны своими силами решать такие вопросы. Каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет, каждый город», — заключил он.

2 апреля впервые с начала спецоперации беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Татарстан, находящийся примерно в полутора тысячах километрах от границы. Дроны попытались ударить по предприятиям в Нижнекамске и Елабуге. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данные атаки связаны с продолжающейся террористической активностью Киева.