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15:48, 3 апреля 2024Россия

Глава Татарстана призвал предприятия самим решать вопрос безопасности

Глава Татарстана Минниханов призвал предприятия решать вопрос безопасности
Рустам Минниханов

Рустам Минниханов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава Татарстана Рустам Минниханов призвал предприятие и муниципалитеты республики самим решать вопросы безопасности. Его слова приводит Telegram-канал «Татарстан-24».

«Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. (...) Не надо ждать, что нас противоракетная оборона [защитит]», — сказал он.

Политик подчеркнул, что силы противовоздушной обороны на данный момент решают другие задачи. Минниханов добавил, что республика своими силами должна решать вопросы безопасности.

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«Мы должны своими силами решать такие вопросы. Каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет, каждый город», — заключил он.

2 апреля впервые с начала спецоперации беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Татарстан, находящийся примерно в полутора тысячах километрах от границы. Дроны попытались ударить по предприятиям в Нижнекамске и Елабуге. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данные атаки связаны с продолжающейся террористической активностью Киева.

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      Никита Абрамов
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