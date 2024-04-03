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10:15, 3 апреля 2024Спорт

Головин вошел в тройку самых дорогих игроков из стран бывшего СССР

Головин занял третье место в списке самых дорогих игроков из стран бывшего СССР

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в топ самых дорогих игроков из стран бывшего СССР. Рейтинг опубликовал Transfermarkt в Telegram.

27-летний Головин занял третье место в списке. Стоимость российского футболиста оценивается в 30 миллионов евро. Он оказался единственным отечественным игроком в топ-10.

Лидером рейтинга является грузинский хавбек итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия, его рыночная стоимость составляет 80 миллионов евро. На второй строчке расположился украинец Александр Зинченко (английский «Арсенал», 42 миллиона).

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. Трансфер россиянина обошелся команде в 30 миллионов евро.

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