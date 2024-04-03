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11:09, 3 апреля 2024Мир

Израиль лишил Польшу лицензии на программное обеспечение для спецслужб

Израиль лишил Польшу лицензии на программное обеспечение Pegasus для спецслужб

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Израильские разработчики лишили Польшу лицензии на шпионское программное обеспечение Pegasus, предназначенного для прослушки. Об этом в эфире Telewizja Polska сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк.

«Мы не применяем этой системы. Когда оказалось, что власти применяют это программное обеспечение не по назначению, то у нескольких стран были отобраны лицензии», — сказал член польского кабмина.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о широком легальном и нелегальном использовании Pegasus в стране.

В 2021 году исследователи из наблюдательной группы Citizen Lab уличили власти Польши в использовании Pegasus для слежки за представителями политической оппозиции.

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      Виктория Кондратьева
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