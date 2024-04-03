Израиль лишил Польшу лицензии на программное обеспечение для спецслужб

Израиль лишил Польшу лицензии на программное обеспечение Pegasus для спецслужб

Израильские разработчики лишили Польшу лицензии на шпионское программное обеспечение Pegasus, предназначенного для прослушки. Об этом в эфире Telewizja Polska сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк.

«Мы не применяем этой системы. Когда оказалось, что власти применяют это программное обеспечение не по назначению, то у нескольких стран были отобраны лицензии», — сказал член польского кабмина.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о широком легальном и нелегальном использовании Pegasus в стране.

В 2021 году исследователи из наблюдательной группы Citizen Lab уличили власти Польши в использовании Pegasus для слежки за представителями политической оппозиции.